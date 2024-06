Благовещенск, 28 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Информация о причастности выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги к инциденту в Солсбери отдает шизофренией. Об этом заявил бывший командир курсанта, председатель отделения ДОСААФ РФ по Амурской области Александр Боржко.

