Благовещенск, 28 сентября, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Информация о причастности выпускника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги к инциденту в Солсбери отдает шизофренией. Об этом заявил бывший командир курсанта, председатель отделения ДОСААФ РФ по Амурской области Александр Боржко.

Ian Burt Шизофрения. Обложка альбома In the Court of the Crimson King рок-группы King Crimson

«Информация СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — цитирует слова офицера РИА Новости.

Напомним, ранее международная группа Bellingcat выяснила, что под именем голословно обвиненного Лондоном в причастности к «делу Скрипалей» Руслана Боширова якобы скрывается выпускник ДВОКУ, «полковник ГРУ и Герой России» Анатолий Чепига.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное сообщение Bellingcat является вбросом, приуроченным к выступлению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Организации Объединенных Наций, посвященному вопросам, связанным с оружием массового уничтожения.

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