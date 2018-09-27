Захарова прокомментировала сведения о «настоящем имени» Руслана Боширова

Москва, , 07:38 — REGNUM Публикация международной группы Bellingcat относительно «настоящего имени» Руслана Боширова, подозреваемого Лондоном в причастности к инциденту в Солсбери, является вбросом и частью антироссийской информационной кампании. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем Facebook.

«Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?» — говорится в сообщении дипломата.

Также Захарова подчеркнула, что «новый вброс по Петрову и Боширову» был сделан сразу после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Совете Безопасности ООН на тему оружия массового уничтожения.

Кроме того, представитель МИД РФ поинтересовалась, когда же Лондон предоставит доказательства причастности «хоть кого-нибудь» к отравлению в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10217817435457264

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября издание The Insider по итогам совместного анализа с группой Bellingcat опубликовало «доказательства» причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к так называемому делу Скрипаля.

Впоследствии группа Bellingcat выяснила, что Боширов «на самом деле» якобы является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига.

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