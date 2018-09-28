Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Смольный подтвердил намерение строить мусоросжигательный завод максимального класса опасности в промзоне «Каменка» на севере Петербурга. Необходимые для этого изменения были внесены в планировку территории.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

О постановлении Смольного сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк в ответе на запрос петербургского отделения партии «Справедливая Россия».

В письме говорится, что проектом постановления правительства Санкт-Петербурга в промзоне Каменка предусматривается: «размещение объекта капитального строительства для обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий завод) мощностью не более 40 тыс. тонн/год <…>; объекта капитального строительства для утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и потребления (мусороперерабатывающий и мусоросжигательный завод I класса опасности) мощностью 350 тыс. тонн/год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга могут разрешить строительство двух мусоросжигательных заводов в северной части города — на территории промзоны «Каменка» в Выборгском районе, по соседству с огромными жилыми комплексами.

Наиболее близким к реализации проектом является завод мощностью около 350 тысяч тонн в год, инвестором которого выступает греческий концерн Helector Actor и его российское подразделение ООО «Левашово мусоропереработка проект». Компания с 2009 года строит планы по созданию подобного предприятия на территории «Каменки», и в 2018 году активизировала работу.

Говорить об окончательном решении рано: у инвестора ещё не подготовлена проектная документация. После завершения работ проект мусоросжигательного предприятия должен пройти общественную и государственную экологические экспертизы, а также публичные слушания. Однако расположение городских властей к проекту очевидно:

«Мы понимаем, что речь идет о создании правовых условий для размещения в непосредственной близости от Петербурга мусоросжигающего производства максимального класса опасности, — комментирует информацию Смольного глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. — Инвестору интересен завод максимальной мощности на минимальном расстоянии от города. А безопасность людей в этой ситуации, похоже, волнует в последнюю очередь».

Производственная зона «Каменка» расположена северо-восточнее и юго-западнее пересечения кольцевой автомобильной дороги (КАД) и Западного скоростного диаметра (ЗСД), в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Город делает ставку на переработку мусора и планирует к 2020 году увеличить ее показатели с 17% до 38%, а до 2030 года добиться переработки ста процентов своих отходов.