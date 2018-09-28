Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург в 2023 году примет 87-й чемпионат мира по хоккею с шайбой. Мировое первенство пройдет в Спортивно-концертном комплексе (СКК) «Петербургский», который в остающиеся до чемпионата годы ждет масштабная реконструкция. Он станет самой большой хоккейной ареной в мире.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Как сообщили 28 сентября в Смольном, решение о проведении ЧМ-2023 в Петербурге принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) на Мальте. Будущий чемпионат станет восьмым, который примет Россия, и третьим для Санкт-Петербурга.

Согласно планам городских властей, игры ЧМ-2023 пройдут в СКК «Петербургский» в Московском районе, который к этому времени будет реконструирован на принципах государственно-частного партнерства.

Как напомнили 28 сентября в комитете по инвестициям, в рамках ПМЭФ-2018 губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соответствующее соглашение. В ходе реализации проекта будет развиваться и прилегающая к СКК территория города — на ней появятся жилые комплексы.

«Международная федерация хоккея решила доверить Санкт-Петербургу право принять мировое первенство, что, в свою очередь, позитивно отразится на инвестиционном климате города. Важно отметить, что проект реконструкции СКК «Петербургский» предполагает также возведение социально значимых объектов, в том числе школ и детских садов», — отметила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс на реконструкцию спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» объявят в октябре 2018 года.

ХК «СКА» планирует превратить СКК в крупнейшую ледовую арену мира, которая вместит более 22 тыс. человек. Проект рассчитывают завершить к 2023 году.