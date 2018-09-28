Москва, 28 сентября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Вся хозяйственная политика правительства РФ прямо противоречит интересам развития страны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пообещавшего, что Россия продолжит наращивать несырьевой экспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Я бы не стал называть планами то, что производит впечатление бреда, — сказал Делягин. — Господин Медведев говорит о том, что мы умеем производить автомобили, но он приложил большие усилия для того, чтобы гражданские автомобили в РФ производились преимущественно иностранными компаниями. Да, грузовики производит КамАЗ, это правда. Но АвтоВАЗ уже имеет весьма относительное отношение к РФ, потому что он принадлежит «Рено-Ниссан». Перенос автосборки в РФ уничтожил российскую промышленность комплектующих изделий. Если мы захотим сделать свой автомобиль, мы этого не сможем сделать никак — ни хороший, ни плохой».

При этом Делягин подчеркнул, что вся хозяйственная политика премьер-министра РФ Дмитрия Медведева прямо противоречит как интересам развития страны в целом, так и развитию несырьевого экспорта.

«Единственная сфера, где что-то получилось, — это сельское хозяйство, — сказал Делягин. — Действительно, мы являемся крупнейшим экспортером зерна. Но зерно — это сырье. А кто же в мире является крупнейшим экспортером муки? Турция. Турция экспортирует муку из российской пшеницы, как я понимаю, просто зарабатывая на этом огромные деньги».

Делягин уверен — макроэкономическая политика российского правительства блокирует развитие, и если оно и осуществляется, то только в виде исключения.

«У нас есть НДС, который бьет по предприятию тем больнее, чем сложнее его производство и чем оно более технологично, — добавил экономист. — Господин Медведев только что повысил ставку НДС и, вероятно, искренне думает, что таким образом поддержит высокотехнологичные предприятия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября на заседании правительства РФ премьер-министр России Дмитрия Медведев заявил, что Россия продолжит наращивать несырьевой экспорт. По его словам, речь идёт о товарах, которые «мы умеем производить и которые в целом вызывают уважение на мировом рынке, пользуются спросом».

«Это и наши самолёты, и вертолёты, и авиационные двигатели, автомобили, продукция химической промышленности. Большой потенциал с точки зрения экспорта имеет и продукция оборонно-промышленного комплекса, фармацевтической промышленности», — сказал Медведев.