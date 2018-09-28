Москва, 28 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков приказывал выгнать из военного госпиталя генерала Анатолия Романова, который получил множественные ранения в результате покушения в Чечне в 1995 году. Об этом рассказал журналист Андрей Караулов в эфире программы «Пусть говорят».

Анатолий Сердюков

По его словам, Сердюков решил, что пребывание в госпитале офицера «слишком дорого обходится бюджету». Эту информацию подтвердила и жена Романова Лариса. По ее словам, искалеченного мужа благодаря друзьям позже перевели в другой госпиталь. Сейчас он находится в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России в подмосковной Балашихе.

Герой России генерал-полковник Анатолий Романов 27 сентября отметил 70-летний юбилей. Он возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. Активно участвовал в попытках мирного урегулирования чеченского конфликта.

В октябре 1995 года во время следования его колонны в Грозном взорвался радиоуправляемый фугас, в результате чего Романов получил множественные осколочные ранения и перелом основания черепа. Спустя месяц после покушения ему было присвоено звание Героя России.

Сердюков покинул пост министра обороны РФ после раскрытия схемы хищений госсобственности в министерстве. В результате в 2012 году было возбуждено так называемое дело «Оборонсервиса», ключевой фигуранткой являлась глава имущественного департамента ведомства Евгения Васильева, которая в итоге получила пять лет колонии за хищение более 800 млн рублей.

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