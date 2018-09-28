Санкт-Петербург, 28 сентября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Тела двоих человек, погибших при прорыве трубы горячего водоснабжения в центре Петербурга, были найдены в ходе откачки теплоносителя, затопившего помещение кафе. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которому принадлежит аварийная коммуникация.

Https://vk.com/spb_today Место трагедии при прорыве трубы (цитата группы «ДТП и ЧП")

По данным предприятия, авария произошла на Измайловском проспекте, д. 20 (Адмиралтейский район), в 03:30 мск из-за технологического нарушения на тепловой сети. Этот участок сети был построен в 1992 году, в ходе подготовки к отопительному сезону на нем проведены все регламентные работы.

Вышедший на поверхность теплоноситель затопил полуподвальное помещение кафе, где и погибли люди. В образовавшийся провал грунта сползли и получили повреждения два припаркованных автомобиля. Из-за аварии пришлось ограничить теплоснабжение 76 зданий.

«Создана комиссия по расследованию ситуации. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выражает соболезнования родственникам и близким погибших и проводит работу по оказанию всей необходимой помощи, а также по страховому возмещению ущерба имуществу», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Там призвали всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными, а при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций звонить по телефонам 004 (с мобильного — 112) и ни в коем случае не входить в зону возможной аварии.

Напомним, 28 сентября в Петербурге началось регулярное отопление зданий и жилых домов.

По факту трагедии органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)».