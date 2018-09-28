Москва, 28 сентября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Котировки нефти продолжили укрепляться 27 сентября, обновив максимумы четырёхлетней давности на подходе к уровню $82. В моменте Brent пыталась скорректироваться под отметку $81, но быки продолжают контролировать ситуацию и не допустили более глубокого отката, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Попытки фиксации прибыли были связаны с сообщениями о том, что Саудовская Аравия по-прежнему привержена наращиванию добычи нефти с целью компенсации баррелей, которые уйдут с рынка из-за санкций против Ирана. Впрочем, королевство говорит о 200−300 тыс. баррелей в сутки, тогда как предложение иранской нефти может сократиться на 1 млн баррелей, чего определенно недостаточно, чтобы компенсировать это снижение», — пояснил эксперт.

Также примечательно, что рынок черного золота в какой-то мере адаптировался к гневным Твитам Трампа. Так, на днях американский лидер заявил, что страны ОПЕК «обирают остальной мир», в очередной раз потребовав от них снижения цен. Но ни страны ОПЕК, ни сами котировки нефти не отреагировали на заявления, которые раньше вызывали гораздо более бурные эмоции.

«Нефть марки Brent дорожает пятый день кряду, торгуясь в районе $81,50. Краткосрочный диапазон $81−82 по-прежнему актуален, но риски смещены в сторону снижения, поскольку перед выходными может наступить частичная фиксация прибыли. В целом же картина рынка остается бычьей», — считает Мащенко.

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