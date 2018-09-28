Москва, 28 сентября, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Рубль укрепился на торгах 27 сентября к иностранным валютам, и особенно против евро, который лишился за день 0,9% и понес внушительные потери на Форексе. Примечательно, несмотря на общее улучшение настроя доллара, российская валюта смогла прибавить и в паре с USD, добравшись до 65,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Такая динамика рубля говорит о наличии мощного драйвера поддержки, который смог затмить фактор повсеместного характера подъема доллара. Пожалуй, одним из главных катализаторов подъема послужили сообщения в СМИ о том, что конгресс США уже вряд ли примет новые санкции в отношении РФ, в том числе против госдолга, до ноябрьских выборов», — считает эксперт.

Позднее, учитывая, что выборы уже будут позади, санкции могут оказаться не такими жесткими, как предполагалось ранее. Если в ближайшее время официальные лица не опровергнут эту информацию, наша валюта может продолжить укрепление на этом факторе.

«Также стоит обратить внимание на возвращение корреляции между нефтью и рублем. После того как Банк России сообщил, что не будет покупать иностранную валюту для Минфина до конца 2018 года, связь между двумя активами выросла втрое. Учитывая, что рынок нефти переживает мощное ралли и практически ежедневно обновляет четырехлетние максимумы, это тоже немаловажный фактор поддержки рубля, который нацелен отправить доллар под отметку 65 рублей», — полагает Ковалев.

Читайте также: Рубль вырос на позитивных новостях о санкциях