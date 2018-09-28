Волгоград, 28 сентября, 2018, 03:37 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет рейса Махачкала — Санкт-Петербург из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров, сообщает волгоградское агентство «Городские вести»

Самолёт

Отмечается, что пассажира после посадки увезла скорая помощь. Остальные пассажиры были размещены в терминале. Самолету же необходимо было произвести дозаправку, так как для экстренной посадки авиасудну необходимо было уменьшить вес выработкой топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Кунгурский суд Пермского края оштрафовал местного жителя за курение в туалете во время авиарейса. Из-за срабатывания детектора дыма во время полета экипажу пришлось совершить экстренную посадку самолета в Волгограде.