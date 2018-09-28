Москва, 28 сентября, 2018, 03:49 — ИА Регнум. Вопрос автокефалии Киева — это вмешательство политиков в религию, заявил 27 сентября депутат Госдумы Константин Затулин, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«То, что сейчас происходит, это грубое вмешательство политиков в религиозную жизнь. Я вот думаю, может сейчас в Испании, Италии, Франции (где еще есть католические страны?) поставят вопрос о необходимости национальной церкви, почему они Риму подчиняются?» — спросил Затулин.

О том, что вопрос автокефалии не имеет отношения к религии, говорил и другой депутат ГД, соведущий программы Вячеслав Никонов:

«Большинство украинских верующих принадлежат к Украинской православной церкви Московского патриархата. А Константинопольский патриарх настолько независим, что я напомню, в 1948 году патриарха привезли в Стамбул номер один, который принадлежал президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Госдепартамент США поддержал предоставление автокефалии Киеву. Представитель Хизер Науэрт заявила, что в Соединенных Штатах «уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих на Украине следовать путём автокефалии в соответствии со своими убеждениями».