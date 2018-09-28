Москва, 28 сентября, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Договориться о миротворческой операции, учитывая позицию Киева, очень сложно, заявил 27 сентября депутат Госдумы Константин Затулин в программе «Большая игра» на Первом канале.

МЧС ДНР Минное поле в ДНР

«С самого начала конфликта на востоке Украины мы столкнулись с совершенно новым подходом к тому, что является стороной конфликта. На территории бывшего Советского Союза было, к сожалению, несколько конфликтов — в Приднестровье, Абхазии, Осетии. И хотя целый ряд стран не признают Осетию, Абхазию, никто не признает Приднестровье, все понимают, что есть две стороны у конфликта. У конфликта не может быть одной стороны. В данном случае с самого начала, таково было пожелание украинской стороны и тех кто ее поддержал в этом вопросе, вообще не признается второй стороны конфликта, возлагается все на Россию», — сказал он.

По его словам, в такой ситуации «очень сложно договориться о формате миротворческой операции, потому Украина предлагает просто-напросто оккупировать территорию вот этих непризнанных республик ДНР и ЛНР».

«В то же самое время никто не предлагает ввести миротворцев на всей территории Украины», — отметил Затулин.

Суть российского предложения по миссии ООН, в котором должны быть разделены конфликтующие стороны, принципиально иная.

«Мы видим в миротворцах определенную гарантию того, что перестрелки, убийства на линии разграничения прекратятся», — пояснил Затулин.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев предлагает ввести в Донбасс миротворческий контингент, международную администрацию и полицию.