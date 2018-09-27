Нижний Новгород, 28 сентября, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева. О подписании соответствующего указа ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Council.gov.ru Владимир Лебедев

Лебедев будет представлять исполнительную власть в верхней палате российского парламента.

«Владимир Лебедев — не новичок в Совете Федерации, при этом, работая в столице, он очень хорошо понимает проблематику Нижегородской области», — отметил Никитин и выразил надежду, что сенатор будет отстаивать интересы нижегородских проектов, которые нуждаются в поддержке, на федеральном уровне.

Впервые Лебедев был наделен полномочиями члена Совета Федерации в сентябре 2014 года. До этого он являлся заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Другим указом Никитин отправил в отставку правительство Нижегородской области. До момента формирования нового состава правительства вице-губернаторы и министры будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года указом Владимира Путина губернатор Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, был отправлен в досрочную отставку «по собственному желанию», а в качестве врио «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» назначен первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан.

26 сентября — ровно через год после назначения в Нижегородскую область — Никитин вступил в должность губернатора.