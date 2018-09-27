Москва, 27 сентября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Сюжет с вмешательством России в выборы США потерял свою актуальность — теперь на первый план выйдет информационное противоборство Вашингтона с Пекином, и задавать тон в этом отношении будет сам американский президент Дональд Трамп. Об этом 27 сентября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«С одной стороны, конечно, можно отыгрывать сценарии по России. Мол, Россия — это то абсолютное зло, которое причиняет Америке разные неприятности, Россия вмешивается в выборы. Но сценарий России во многом уже отработан. Ведь враг номер один для любого американца — это Китай», — заявил Судаков.

Выступление Трампа в ООН касательно «китайского вмешательства», таким образом, должно удовлетворить ожидания его избирателей в отношении «конкретных» политических ударов по Пекину и послужить дополнительным аргументом для того, чтобы терпеть издержки развязанной Вашингтоном торгово-экономической войны, полагает эксперт.

«Он говорит, что надо наносить уже конкретные удары. Не только торгово-экономической войной, надо формировать полноценную информационную войну, чтобы граждане понимали, на что мы тратим деньги», — подчеркнул он.

«И даже если у вас подорожают ваши айфоны, вы должны понимать, из-за чего они дорожают — потому что китайцы вмешиваются в нашу политическую систему, они хотят сломать нашу политическую систему, чтобы своими товарами наполнить наши рынки, а вас выбросить с ваших рабочих мест», — добавил Судаков.

С точки зрения внутренней политики Трампу, безусловно, нужно консолидировать электорат к выборам, которые пройдут 6 ноября, и именно эту задачу американский президент решал в ООН.

«И сейчас он может достаточно ответственно говорить о том, что те избиратели, которые голосовали за него, — они достаточно сыты. У них полный холодильник, они не нищенствуют, у них по сегодняшний день существует тот задел медицинского обслуживания, социальной опеки, который был ещё сохранён со времён демократов», — отметил Судаков.

«Но Трамп очень часто говорит: этот комфорт я не могу давать вечно, потому что есть те нации, которые пытаются у вас, у каждого американца, отнять этот комфорт. Он много говорит о том, что огромное количество нападок идёт на американский суверенитет», — добавил эксперт.

В настоящее время в Нью-Йорке под председательством США проходит 73-я Генеральная Ассамблея ООН. В ходе своего выступления президент США Дональд Трамп заявил об успехах США после его прихода в Белый дом и отметил, что «меньше чем за два года» достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период. Аудиторией это было воспринято ироничным смехом.

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю «честной», поэтому работают над устранением дисбаланса в соглашениях с рядом стран. В этой связи Трамп также раскритиковал ОПЕК, поскольку государства, состоящие в этой организации, по его мнению, «обкрадывают остальной мир»

Трамп отметил, что в нынешней ситуации Вашингтон одерживает победу над Пекином в вопросах торговли, и добавил, что на этом фоне Китай уже успел попробовать оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года.