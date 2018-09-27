Вашингтон, 27 сентября, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая сегодня, 27 сентября, на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, заявил, что международные санкции против Корейской Народно-Демократической Республики должны ослабевать по мере того, как Северная Корея проводит разоружение.

Comrade Anatolii Площадь Ким Ир Сена. КНДР

Лавров заявил, что мировому сообществу хотелось бы услышать разъяснения от ряда стран — членов Совбеза ООН о причинах, по которым они всячески игнорируют любые позитивные сигналы со стороны Совета в отношении предпринимаемых КНДР шагов в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

«Хотел бы напомнить, что любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие», — напомнил Лавров.

Он также предостерег Совбез от ужесточения санкций против КНДР, так как уже действующие санкции привели к существенным гуманитарным проблемам для северокорейских граждан.

Кроме того, Лавров напомнил, что односторонние санкции США против КНДР попирают права ООН, и призвал все страны отказаться от подобных односторонних рестрикций.