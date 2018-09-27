Москва, 27 сентября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Посол Польши в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк заявил, что его страна не намерена полностью отказываться от закупок российского газа. Об этом он заявил журналистам сегодня, 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

«Мы не намерены отказываться от покупки российского газа полностью — мы стремимся к тому, чтобы Россия продавала газ как можно дешевле. И потому наша страна диверсифицирует свои поставки», — сказал Марчиняк.

Напомним, что ещё год назад бывший тогда министром иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава после 2022 года хочет полностью отказаться от российского природного газа.

Стоит отметить, что высказывания польских властей об отказе от российского газа продиктованы исключительно тем, что российско-польский контракт на поставки газа истекает в 2022 году, и Варшава хотела бы его перезаключить на более выгодных для себя условиях.