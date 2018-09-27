Астрахань, 27 сентября, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Бывший губернатор Астраханской области Александр Жилкин пока не знает, где будет работать после отставки. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 27 сентября, сообщил портал «Отборные астраханские новости».

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"Завтра вот заберу трудовую книжку. Давно её не видел. Но долго сидеть не буду, пойду куда-то дальше», — сказал Жилкин, добавив, что не знает пока, где будет работать дальше.

«Где я буду работать, пока не скажу. Я не знаю. Есть предложения, все прорабатывается. Я вам сразу скажу», — заверил он.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, об отставке Жилкина сообщил президент Владимир Путин 26 сентября. По словам президента, астраханский губернатор сам попросил перевести его на другую должность.

«Губернатор Астраханской области Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — рассказал президент новому врио губернатора Сергею Морозову.