Из сельской школы — в неизвестность: путь астраханского экс-губернатора

Марина Каширская, , 23:24 — REGNUM

Александр Жилкин — кандидат экономических и доктор биологических наук — свою карьеру начал с преподавания в сельской школе. С 1988 по 1991 год Жилкин занимал пост первого секретаря Астраханского областного комитета ВЛКСМ, а также был депутатом Верховного Совета РСФСР.

В 1991 году Александр Жилкин стал заместителем губернатора Астраханской области. Регион тогда возглавлял Анатолий Гужвин, который скончался от инфаркта в 2004 году. Его место занял Жилкин — после выборов, набрав более 65% голосов. В 2009 году он был переназначен президентом Дмитрием Медведевым, а в 2014 снова победил на выборах, набрав более 75% голосов. При этом, как сообщало ИА REGNUM, Жилкин был единственным губернатором, чье переизбрание президент не поддержал публично.

От борьбы с браконьерами — к борьбе с налоговым дефицитом

Годы губернаторства Александра Жилкина запомнились астраханцам и успехами, и скандалами. Известный в качестве действенного «кризисного» менеджера, он задержался в регионе надолго, но так и не смог решить всех проблем, главной из которых было состояние регионального бюджета. С 2015 года казна Астраханской области фактически находилась в предбанкротном состоянии из-за перевода офисов «Лукойла» и «Газпрома» и изменений в налоговой системе, что привело к недополучению запланированных средств бюджетом области.

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Изначально Жилкину приходилось решать самые сложные задачи, с которыми другие чиновники до его прихода не справлялись: борьба с браконьерами и контрабандистами, проблемы в ЖКХ, энергетике, строительство дорог. Благодаря ему Россия после десятилетнего перерыва получила право экспортировать черную икру и продукцию из осетровых пород рыбы. Еще до того, как Жилкин стал губернатором, он завоевал уважение в регионе. Однако даже зарекомендовавший себя кризисный управляющий не смог противостоять народной мудрости: где тонко — там и рвётся.

Накануне президентских выборов 2012 года в Астрахани из-за взрыва газа в жилом доме погибли 11 человек, еще 18 были ранены. Федеральный бюджет выделил пострадавшим 350 миллионов рублей, еще 42 млн потратил регион на демонтаж здания. Несмотря на то, что благодаря действиям специальной комиссии и спонсоров астраханцы получили новые квартиры вместе с обстановкой, трагедия в областном центре обратила внимание на проблему ликвидации ветхого и аварийного жилья — а в этой сфере Астраханская область числилась в «двоечниках».

Плачевное состояние экономики региона заставляло власть искать экстремальные способы их решения: например, в 2015 году правительство решило отменить ряд социальных льгот, вызвав волну негодования. Подобные непопулярные методы борьбы с кризисом ослабляли доверие к губернатору и нивелировали его прошлые заслуги — хотя их перечень тоже заслуживает внимания.

Согласно отчету губернатора перед депутатами облдумы, по итогам 2017 года собираемость налогов превысила целевой показатель и достигла 115 млрд рублей, хотя в 2005 году (в самом начале губернаторства Жилкина) она составляла менее 15 млрд. В консолидированный бюджет за год поступило почти 37 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Доходная часть областного бюджета в 2017 году увеличилась до 28,5 млрд рублей — а в 2005-м составляла менее 12 млрд. По итогам 2017 года Жилкин отметил, что последствия изменений в законодательстве, из-за которых региональный бюджет потерял почти 22% доходов, удалось «выровнять».

Успехи Александра Жилкина косвенно подтвердил и Владимир Путин на встрече 26 сентября, обрисовавший новому врио губернатора ситуацию в Астраханской области: активную внешнюю экономику, эффективное развитие промышленности, богатство природных ресурсов.

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В 2017 году Жилкин уволил с поста председателя правительства Астраханской области Константина Маркелова, с которым работал 12 лет. Эксперты объясняли такое решение разными факторами: бюджетным кризисом, уступками оппозиции, попыткой примирения с Олегом Шеиным и даже попыткой доказать федеральному центру «самостоятельность» региональной власти. Политолог Александр Васильев высказывал мнение, что кадровые решения астраханского губернатора никак не были связаны с попыткой укрепить собственные позиции — хотя слухи о возможном преемничестве Маркелова действительно существовали.

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«Всё-таки объективный показатель хозяйственной деятельности губернатора — это общие сборы налогов на территории. А налоговая база-то растет, что фиксирует официальная статистика», — отмечал Александр Васильев.

Однако не все областные чиновники уходили в отставку «с миром»: например, в августе 2018 года следующий вице-премьер, бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Корнильев на следующий день после отставки был задержан оперативниками в московском аэропорту при попытке сбежать за границу. Корнильева подозревают в причинении ущерба бюджету — предположительно, речь может идти о 300 миллионах рублей. Фигурантами уголовных дел о коррупции становились также бывший мэр Астрахани Михаил Столяров, глава областного министерства социального развития и труда Екатерина Лукьяненко и экс-министр ЖКХ Виктор Яковлев.

Отставка — первая или «очередная»?

Еще до встречи президента с Сергеем Морозовым информация о скорой отставке Александра Жилкина появилась сразу в нескольких источниках. Губернатор её опроверг, заявив, что продолжает работать в Астраханской области. В числе потенциальных претендентов на должность главы региона СМИ со ссылками на собственные источники называли главу законодательного собрания региона Игоря Мартынова и астраханского сенатора Александра Башкина. Впрочем, как и других губернаторов-старожилов, Жилкина СМИ регулярно «отправляли» в отставку на протяжении всех лет работы, но подобные слухи каждый раз не подтверждались. Эксперты объясняли это тем, что в регионе попросту не было достойной замены действующему губернатору.

При этом политолог Андрей Серенко еще в 2016 году предполагал, что Жилкин сам может попроситься в отставку, устав от последних двух лет руководства регионом, который оказался в бюджетном провале не по его вине, а из-за лоббистов и «нефтегазовой иглы». Тогда же политолог рассказал, что Жилкину прочат должность посла или должность в одной из федеральных структур. Пока же остается неизвестным, куда бывший губернатор попросил президента «перевести» его.

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С именем Александра Жилкина связана одна из самых долгих в регионе историй политического противостояния — его конкурентом долгие годы был нынешний депутат Госдумы, «справедливоросс» Олег Шеин. Например, он дважды пытался стать мэром Астрахани (оба раза выборы были сопряжены с многочисленными скандалами), также претендовал на пост губернатора, голодал, чтобы привлечь внимание ЦИК к нарушениям на выборах, и до сих пор вызывает симпатию у жителей Астраханской области.

После единого дня голосования 9 сентября 2018 года, когда губернаторы-единороссы по итогам двух туров проиграли выборы представителям других партий, именно наличие такого харизматичного соперника-оппозиционера могло сыграть решающую роль в решении отправить действующего губернатора в отставку, считает политолог Андрей Серенко.

«Губернатор Астраханской области, Александр Александрович Жилкин — он там давно уже работает, и он обратился с просьбой перевести его на другое место работы», — так объяснил президент Владимир Путин причину отставки главы региона на встрече с Морозовым 26 сентября.

Очередной губернаторский срок Жилкина истекал в 2019 году. Следующие выборы главы Астраханской области должны пройти в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

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