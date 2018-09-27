Ярославль, 27 сентября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. На должность генерального директора ПАО «Ярославский радиозавод» назначен Владимир Филимонов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия, сообщает 27 сентября пресс-служба «Концерна РТИ Системы».

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«Задачи, которые будет решать Владимир Львович, предполагают развитие, прежде всего, космической тематики, расширение и углубление кооперационных связей с предприятиями госкорпорации «Роскосмос», а также безусловное исполнение государственного оборонного заказа и повышение эффективности», — прокомментировал назначение генеральный директор АО «РТИ» Максим Кузюк.

Отмечается, что на посту руководителя Филимонов сменил Сергея Якушева, который планирует продолжить свою карьеру в политике в качестве зампредседателя Ярославской областной думы.

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ПАО «Ярославский радиозавод» является российским производителем профессиональных средств радиосвязи. Акционером завода является «Концерн РТИ Системы», подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова.