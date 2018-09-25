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Директор Ярославского радиозавода ушел из-за конфликта с акционерами

Экономика

Он станет зампредом облдумы

Директор Ярославского радиозавода ушел из-за конфликта с акционерами
Сергей Якушев

Ярославль, 25 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  Директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев покинул свой пост. Об этом он заявил на первом заседании Ярославской областной думы 7 созыва 25 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якушев был видвинут на пост заместителя председателя облдумы. Выступая перед депутатами с предвыборной речью, Якушев рассказал, что уволился с должности директора предприятия. Это произошло из-за конфликта с акционерами. В чем суть конфликта, Якушев не пояснил. Теперь депутат намерен продолжить работу на постоянной основе в качестве зампреда думы.

Предприятие Сергей Якушев возглавляет с 1996 года. Акционером завода является «Концерн РТИ Системы», подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

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