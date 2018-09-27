Москва, 27 сентября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Закон о переходе Волгоградской области в третью часовую зону Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября. Таким образом, время в регионе будет отличаться от времени в соседней Ростовской области.

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Меняется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 2-й часовой зоны (МСК, UTC+3) и отнесения ее к 3-й часовой зоне (МСК+1, UTC+4).

Закон вступит в силу 28 октября 2018 года в 2 часа 00 минут.

18 марта 2018 года в Волгоградской области прошел референдум, на котором жители проголосовали за изменение часового пояса. Сейчас регион живет по одному времени с Москвой.