Москва, 27 сентября, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Цены на нефть 26 сентября снова выросли по итогам публикации отчета по запасам от минэнерго США. Увеличение запасов оказалось ниже, чем накануне сообщал Американский институт нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 21 сентября, выросли на 1,9 миллиона баррелей. Консенсус — прогноз указывал на снижения запасов на 1,28 миллиона баррелей. Но разрыв в меньшую сторону с данными API, которые показали увеличение на 2,9 миллиона баррелей, был воспринят участниками рынка позитивно для цен на нефть.

«После преодоления вверх сопротивления на уровне $80 за баррель, ближайшей целью роста является отметка $82,35, а затем и $85,35. Сегодня, 27 сентября, в течение дня цена североморской смеси Brent может закрепиться около $82 за баррель. Легкий американский сорт WTI попытается взять штурмом уровень $72,60», — считает эксперт.

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