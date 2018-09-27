Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. В Петербурге отправили на принудительное психиатрическое лечение мужчину, устроившего погром у Восточного фасада Исаакиевского собора. Вандал применил принесенный с собой лом, нанеся ущерб на сумму более 100 тыс. рублей. ЧП произошло еще 11 декабря 2017 года, однако не получило широкой огласки.

ИА REGNUM Купол Исаакиевского собора

Как установлено в ходе следствия, в тот день врач-невролог повредил ломом малую дверь Восточного фасада и один из витражей, а также разбил дверное стекло, причинив СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» материальный ущерб на сумму 100 тыс. 688 рублей 23 копейки.

Уголовное дело в отношении вандала было возбуждено по статье УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». За это грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Однако Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о применении к обвиняемому мер медицинского характера, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях», — пояснили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили серьезно ужесточить ответственность за акты вандализма и внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Это произошло после дикого случая на Сенатской площади, когда два хулигана залезли на «Медный всадник» с мангалом, намереваясь жарить шашлыки.