Весь мир, 18 июня, 2009, 14:52 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА дисквалифицировал на шесть матчей еврокубков нападающего лондонского " Челси " Дидье Дрогба , оскорбившего арбитра Тома Хеннинга Эвребе , который судил игру лондонцев с "Барселоной". Ивуарийцу придется пропустить четыре встречи, оставшиеся две считаются условным наказанием, которое вступит в силу, если в течение ближайших двух лет Дрогба вновь провинится. Защитник "Челси" Жозе Босингва дисквалифицирован на четыре матча (из них один условно). За неподобающее поведение футболистов и болельщиков, использовавших пиротехнику, лондонский клуб оштрафован на 100 тысяч евро. Клуб или игроки могут обжаловать решение КДК в течение трех дней.