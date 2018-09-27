Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Лидеры государств на Генеральной Ассамблее ООН во время выступления президента США Дональда Трампа смеялись не над американским лидером, а вместе с ним. Так прокомментировал это событие Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Лживые СМИ сказали, что люди смеялись на президентом Трампом. Они не смеялись надо мной. Им было интересно мое выступление. Оно прошло хорошо и люди уважают меня за мои дела», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что смеха в зале он не ожидал, но вполне спокойно воспринял такую реакцию.

«Они не смеялись надо мной, они смеялись вместе со мной. Нам было весело», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Генеральная Ассамблея ООН встретила смехом слова американского президента Дональда Трампа о том, что его администрация добилась больше, чем все его предшественники на посту президента США.