Лондон, 27 сентября, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Издание The Insider утверждает, что российский гражданин Руслан Боширов, которого британские власти обвиняют в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, якобы является на самом деле полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой.

Цитата из к/ф «007: Координаты «Скайфол». Реж. Сэм Мендес. 2015. Великобритания — США Супершпион

Утверждается, что Чепигов в 18 лет поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Окончил училище с отличием и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Также утверждается, что Боширов участвовал во второй чеченской войне и президент России Владимир Путин даже присвоил ему звание Героя России.

Каких-то реальных подтверждений этой информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют в покушении на убийство Скрипаля и его дочери неких российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова. Оба они дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян и отвергли свою причастность к инциденту в английском городе Солсбери.