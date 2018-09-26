Москва, 26 сентября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Миротворцы превратятся в карателей, если не будут приняты людьми, проживающими в зоне конфликта в Донбассе. Об этом 26 сентября заявил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Главное препятствие для решения этого вопроса (с появлением миротворцев в очаге конфликта в Донбассе, — прим. ИА REGNUM ) — это последовательное выведение за рамки консультаций, переговоров со стороны Украины, со стороны их западных спонсоров жителей и руководства двух республик — Донецкой и Луганской. Без них этих проблем не решить, это совершенно очевидно. О чем бы ни договорились Брюссель, Евросоюз, Вашингтон, Киев и даже Москва, никакие договоренности совершенно точно не будут успешными, если не будет принята миссия миротворчества теми, кто непосредственно живет в зоне конфликта», — сказал Косачев.

Иначе, по его мнению, миротворцы автоматически превратятся «в карателей, вооруженную силу, которая будет навязывать определенное решение тем, кто с этим решением не согласен».

Напомним, Киев настаивает на размещении миротворческого контингента на границе Украины и России. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, Украина, США, Франция и Германия подготовили совместную резолюцию по введению в Донбасс миссии ООН.