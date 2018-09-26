Москва, 26 сентября, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Кадры с президентом Украины Петром Порошенко, перепутавшим двери на сессии Генассамблеи ООН, опубликованы в интернете.

ИА REGNUM Порошенко

На них запечатлен короткий разговор Порошенко с журналистом ВГТРК Евгением Поповым.

«Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы — фейк ньюс и распространяете дезинформацию. Удачи вам», — сказал украинский президент. Пытаясь скрыться, он по ошибке оказался в комнате встреч российской делегации.

На инцидент отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наверное, с туалетом перепутал», — прокомментировал он конфуз Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Украины 25 сентября прибыла в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН.