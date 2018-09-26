Москва, 26 сентября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности финансовой группы «Кэшбери». Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В Центробанке уверены, что группа «Кэшбери» является одной из самых масштабных финансовых пирамид, обнаруженных за последние годы. Регулятор утверждает, что в эту финансовую пирамиду включены несколько российских и иностранных компаний, которые работают в сети и обещают завышенную доходность.

Пирамида привлекает средства в рублях и криптовалюте, а также ведет агрессивную рекламу в СМИ. При этом никакой реальной экономической деятельности «Кэшбери» не ведет, и лицензии Банка России у группы нет.

Центробанк передал всю информацию о «Кэшбери» в генеральную прокуратуру и МВД.

Стоит отметить, что на сайте холдинга «Кэшбери» утверждается, что вкладчики, которые инвестируют в малый и средний бизнес, могут получить доход до 265% годовых. А если вкладчики инвестируют в криптовалюте, то «Кэшбери» обещает доходность в 550%.