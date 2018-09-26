Москва, 26 сентября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Сенатор от Воронежской области Галина Карелова вновь избрана заместителям председателя Совета Федерации. Решение было принято 26 сентября в рамках первого заседания осенней сессии Совета Федерации РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Заместителем председателя СФ также переизбрали Ильяса Умаханова.

Council.gov.ru Галина Карелова

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала Галину Карелову как человека, который отличается ответственностью, профессионализмом, обладает большим опытом работы, и предложила вновь избрать ее своим заместителем. Предложение было поддержано сенаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, указом губернатора Воронежской области Александра Гусева от 15 сентября Галина Карелова наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от правительства Воронежской области. Это уже второй срок Кареловой на посту сенатора от региона.