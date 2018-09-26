Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Россия и Иран «помогают резне» в Сирии, заявил 26 сентября президент США Дональд Трамп на заседании Совбеза ООН по нераспространению ядерного оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим», — сказал Дональд Трамп и тут же выразил свою благодарность Москве и Анкаре за соглашение о методах решения проблемы Идлиба.

По его словам, Россия, Турция и Сирия осуществили «значительное замедление» наступления на боевиков, скопившихся в зоне «Идлиб».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии продолжают действовать военные контингенты США, зашедшие туда без разрешения правительства САР и без мандата ООН.