Москва, 26 сентября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назначен врио главы Приморского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

О назначении на новую должность Олегу Кожемяко сообщил президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее врио губернатора был Андрей Тарасенко. В этом качестве он находился с октября 2017 года. Но стать полноценным губернатором ему не удалось. На выборах 9 сентября ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов.

А результаты прошедшего 16 сентября второго тура были признаны недействительными. По результатам обработки 97% убедительную победу одерживал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Но затем картина резко поменялась. Организованная ЦИК России проверка выявила фальсификации, и результаты выборов признали недействительными.