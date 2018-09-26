Вильнюс, 26 сентября, 2018, 18:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Президент Литвы Даля Грибаускайте разбогатела незаконным образом во время финансового кризиса 2008−2009 годов, Литва умышленно одалживала деньги на международных рынках под высокие проценты, не пользуясь возможностью дешёвых кредитов, последствия кризиса для Литвы были тяжелейшими из-за действий властей, а страну в финансовый хаос, от которого экономика до сих пор не пришла в себя, ввергла лично президент Литвы Даля Грибаускайте, которая напрямую управляла на тот момент министром финансов Ингридой Шимоните». Такие и многие другие обвинения сегодня, 26 сентября, прозвучали из уст депутата Европарламента в 2004—2009 годах Маргариты Старкявичюте, которая курировала финансы ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Старкявичюте просила расшифровку её показаний передать в прокуратуру, добавив, что за подобные преступления в других странах ЕС лица уголовно наказываются с конфискацией имущества. Показания Старкявичюте давала в рамках парламентского расследования о действиях властей во время кризиса 2008−2009 годов, которое в настоящий момент проходит в сейме Литвы.

Она рассказала, что Литва в 2009 году отказалась брать кредит с 1,5% ставкой, который стране предлагался без всяких обязательств. Вместо этого деньги одалживались на международных рынках с 9,5%-й ставкой. При этом государственные облигации закупала сама Грибаускайте, что не является секретом в Литве, закупку гособлигаций президент декларировала, как своё участие в борьбе с кризисом и доверие к финансовой системе. В конечном итоге именно эти облигации принесли Грибаускайте огромную прибыль. Старкявичюте допускает, что это был умышленный план президента, а министр финансов Шимоните лишь исполняла волю Грибаускайте.

Примечательно, что рассказать о схеме Старкявичюте хотела ещё несколько лет назад, и даже попала в прямой эфир национальной радиостанции LRT, однако, по её словам, как только она начала рассказывать детали аферы, эфир был прерван.