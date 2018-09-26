Казань, 26 сентября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии на заседании 26 сентября признал авиакомпанию «ВИМ-Авиа» банкротом и постановил начать в отношении неё процедуру конкурсного производства.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Разбитый бокал

Согласно решению суда, конкурсное производство будет открыто сроком на четыре месяца — до 26 января 2019 года.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила осуществлять рейсы в октябре 2017 года. В отношении авиакомпании возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту невыплаты заработной платы работникам, а также в отношении её бывшего гендиректора, которому вменяется мошенничество.

В июле 2018 года стало известно, что у «ВИМ-Авиа» обнаружены признаки преднамеренного банкротства.

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