Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил 26 сентября, общаясь с журналистами в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я с нетерпением жду следующей встречи с ним», — сказал глава Белого дома. При этом он отметил, что пока такая встреча не согласована Москвой и Вашингтоном.

Напомним, в конце августа сообщалось, что лидеры России и США могут трижды встретиться до конца текущего года на различных международных площадках. Контакты Путина и Трампа могут состояться в ходе празднований столетия окончания Первой мировой войны во Франции, на Восточноазиатском саммите в Сингапуре и на саммите лидеров G20 в Аргентине.