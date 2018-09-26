Донецк, 26 сентября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна более справедливо оценивать обстановку в Донбассе, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает 26 сентября «Донецкое агентство новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Таким образом, Пушилин отреагировал на заявление первого заместителя главы СММ ОБСЕ Александр Хуга о сложении полномочий. Врио главы ДНР отметил, что во время общения с СММ ОБСЕ у ДНР было «много положительных моментов», хотя «не всегда удавалось найти взаимопонимание». Пушилин выразил надежду, что после ухода Хуга СММ ОБСЕ станет освещать события в Донбассе более откровенно и справедливо.

Напомним, ранее Хуг заявил, что 31 октября он покидает свой пост в СММ ОБСЕ, так как уже отработал 10 лет.