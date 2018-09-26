Приштина, Сербия, 26 сентября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Глава сил безопасности Косова (СБК) Рахман Рама дал эксклюзивное интервью косовскому новостному агентству «Бота Сот». Он сообщил, что в настоящее время трансформация сил безопасности Косово в полноценную армию является политическим вопросом, решение о котором должен вынести парламент Косова, и подчеркнул важность создания собственной армии для Косова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Вето депутатов из партии «Сербский список» является единственным препятствием для создания косовской армии. По словам главы сил безопасности Косова, депутаты из «Сербского списка» должны проголосовать за формирование армии Косова, поскольку, во-первых, это возможность трудоустройства для молодежи — как сербской, так и албанской, а во-вторых, функционирование армии Косова, в которой присутствуют представители сербских общин, сможет стать более надежной гарантией безопасности для сербских общин в Косове.

«Мы все знаем, продвижение этого процесса является политическим делом, но думаю, что настало время, когда Косово должно иметь свои вооруженные силы. Силы безопасности Косова — это комплексный институт, надежный и готовый к трансформации. Мы открыты для всех. Являемся многонациональными силами, и все лица, соответствующие критериям, могут вступить в наши ряды», — заявил Рахман Рама.

Рама рассказал, что формирование сил безопасности Косова из корпуса защиты Косова в 2009 году проходило под руководством НАТО, и поблагодарил США за поддержку работы организации.

По словам Рамы, уже принят десятилетний план по модернизации СБК, который был подготовлен при сотрудничестве с партнерами. Трансформация будет происходить постепенно и без серьезного обременения бюджета и начнется сразу же в случае получения зеленого света от парламента.