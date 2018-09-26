Москва, 26 сентября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Законопроект о любительском рыболовстве намерены внести в Госдуму 27 сентября депутаты во главе с председателем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM. Документ подготовлен для устранения правовых пробелов и существующих внутренних противоречий в законодательстве о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Цитата из х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Улов рыбака

Совершенствуются нормы, регулирующие вопросы осуществления любительского рыболовства: уточняется понятие «любительское рыболовство» — «деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий».

Любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, следует из документе.

Прописывается, что на водных объектах, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

«Осуществление любительского рыболовства может быть запрещено или ограничено на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами», — говорится в поправках.