Москва, 26 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. После затяжного лета и превышающих сезонные нормативы температур, Москва резко погрузилась в холодную осень. С 24 сентября москвичи и гости столицы были вынуждены резко переодеться в теплые пальто и шарфы и вооружиться зонтами. Все стараются скорее укрыться от дождя, и лишь в недолгих перерывах перед новой порцией ливневых потоков на улице можно встретить немногочисленных прохожих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Кони у памятника М. Шолохову плывут в осени

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Кремлёвский проезд

Василий Иванов ИА REGNUM На улице ждёт дождь

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову

Василий Иванов ИА REGNUM Прохожие на Старом Арбате

Даже на Старом Арбате, славящемся своей запруженностью, можно передвигаться достаточно свободно: осиротевшие веранды прилегающих друг к другу ресторанов заставлены прислоненными к столикам стульями. Витрины кафе усыпаны пунктиром дождевых капель.

Василий Иванов ИА REGNUM Уже не сезон

Василий Иванов ИА REGNUM Фонтан Времена года в Александровском саду

Василий Иванов ИА REGNUM Частичка осени на продажу

Василий Иванов ИА REGNUM Тень от памятника Г.К. Жукову

Василий Иванов ИА REGNUM Лондон движется по осенним московским улицам

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову

При этом нельзя сказать, что изменившиеся погодные условия полностью отвадили от Москвы туристов. Например, вместо прогулок вокруг Кремля промокшие тургруппы облюбовали ГУМ, окрестные рестораны и старые станции метро.

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний торг в ГУМе

Василий Иванов ИА REGNUM Осенний антураж в ГУМе

Василий Иванов ИА REGNUM Осень в ГУМе

Василий Иванов ИА REGNUM Осень в ГУМе

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