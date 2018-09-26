Москва, 26 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. После затяжного лета и превышающих сезонные нормативы температур, Москва резко погрузилась в холодную осень. С 24 сентября москвичи и гости столицы были вынуждены резко переодеться в теплые пальто и шарфы и вооружиться зонтами. Все стараются скорее укрыться от дождя, и лишь в недолгих перерывах перед новой порцией ливневых потоков на улице можно встретить немногочисленных прохожих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Кони у памятника М. Шолохову плывут в осени
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид на Кремлёвский проезд
Василий Иванов ИА REGNUM
На улице ждёт дождь
Василий Иванов ИА REGNUM
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову
Василий Иванов ИА REGNUM
Прохожие на Старом Арбате

Даже на Старом Арбате, славящемся своей запруженностью, можно передвигаться достаточно свободно: осиротевшие веранды прилегающих друг к другу ресторанов заставлены прислоненными к столикам стульями. Витрины кафе усыпаны пунктиром дождевых капель.

Василий Иванов ИА REGNUM
Уже не сезон
Василий Иванов ИА REGNUM
Фонтан Времена года в Александровском саду
Василий Иванов ИА REGNUM
Частичка осени на продажу
Василий Иванов ИА REGNUM
Тень от памятника Г.К. Жукову
Василий Иванов ИА REGNUM
Лондон движется по осенним московским улицам
Василий Иванов ИА REGNUM
Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову

При этом нельзя сказать, что изменившиеся погодные условия полностью отвадили от Москвы туристов. Например, вместо прогулок вокруг Кремля промокшие тургруппы облюбовали ГУМ, окрестные рестораны и старые станции метро.

Василий Иванов ИА REGNUM
Осенний торг в ГУМе
Василий Иванов ИА REGNUM
Осенний антураж в ГУМе
Василий Иванов ИА REGNUM
Осень в ГУМе
Василий Иванов ИА REGNUM
Осень в ГУМе
Василий Иванов ИА REGNUM
Политики дождя не боятся
Василий Иванов ИА REGNUM
Староарбатский джентльмен всегда сохраняет элегантность
Василий Иванов ИА REGNUM
Огоньки над Никольской
Василий Иванов ИА REGNUM
Шаги в осень