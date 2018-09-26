Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Секретариат ООН не должен утаивать от государств-членов организации материалы, содержащие видение концепции «разведки в миротворчестве ООН», заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании высокого уровня по миротворчеству ООН.

sanjitbakshi Флаг ООН

Российский министр в своем выступлении отметил, что экспертиза секретариата ООН важна, но решающую роль в определении стратегических направлений миротворческой деятельности выполняют все-таки Совбез ООН и Генассамблея, и этого принципа должны придерживаться все члены организации.

«Внимательно следим за усилиями секретариата по переводу в практическую плоскость концепции «разведка в миротворчестве ООН». Пока они вызывают вопросы, прежде всего в том, что касается определения «разведки», которое в секретариатской интерпретации выходит далеко за рамки того, что было четко согласовано в решениях спецкомитета Генассамблеи по ОПМ (С-34)», — сказал Лавров.

«Вызывают недоумение и попытки утаивать от государств-членов материалы, содержащие видение этой концепции секретариатом. Подчеркну, как закреплено в докладе С-34, разведка в ОПМ может использоваться исключительно для обеспечения безопасности миротворцев и защиты гражданских лиц», — добавил министр.

Лавров подчеркнул, что сбор данных должен проходить исключительно по уставу ООН и с согласия принимающей стороны. По его словам, спецкомитет ООН не соглашался на «создание в штаб-квартире ООН некой независимой спецслужбы».

Напомним, С34 — это спецкомитет Генассамблеи ООН по операциям по поддержанию мира (ОПМ). Учрежден резолюцией 2006 (XIX) Генассамблеи ООН от 18 февраля 1965 года.

Проводит рассмотрение вопросов, касающихся операций по поддержанию мира. В состав комитета входят сто государств — членов ООН, остальные страны — члены ООН являются наблюдателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 25 сентября выступил с докладом на заседании высокого уровня по миротворчеству ООН. Комментируя деятельность миротворцев, он заявил, что она нуждается в совершенствовании, но при сохранении базовых принципов.