Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Житель Северной столицы Микаэл Саакянц заказал в одном из городских ресторанов шаверму через интернет и в процессе еды обнаружил в блюде нож. Об этом случае Саакянц рассказал в своем Facebook.

Еда с ножом

Он рассказал, что после двух-трех укусов он почувствовал на языке лезвие, но не порезался, так как «аккуратно ел». Присмотревшись, он понял, что в блюде лежит нож. При этом, как отмечает «потерпевший», на онлайн-сервисе по заказу еды тот ресторан все еще присутствует. В настоящее время он думает о подаче иска против ресторана за блюдо с ножом внутри.

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