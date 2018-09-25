Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 00:49 — ИА Регнум. Ряд вопросов, в том числе ситуацию с ядерными программами Ирана и Северной Кореи, обсудили на встрече в рамках 73-й Генассамблеи ООН министры иностранных дел России и Китая, сообщили в пресс-службе постоянного представительства РФ при ООН.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

«[Глава МИД РФ Сергей] Лавров и министр иностранных дел [Китая] Ван И в ходе беседы в кулуарах 73-й Генассамблеи обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии, вокруг СВПД», — сообщили в российском ведомстве.

Напомним, Лавров 24 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в 73-й Генассамблее ООН. 24 и 25 сентября он провел ряд встреч на полях мероприятия.

Так, 24 сентября Лавров принял участие в министерской встрече стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или так называемой ядерной сделки с Ираном), которая была посвящена урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и прошла при координации со стороны главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Участники встречи договорились сделать всё, чтобы сохранить СВПД.

«С российской стороны вновь заявлено о безусловной поддержке СВПД и подчеркнута решимость предпринимать все необходимые меры для эффективного выполнения условий договоренности, которая продолжает оставаться неотъемлемым элементом режима ядерного нераспространения и международной безопасности в целом», — отметили в МИД РФ.