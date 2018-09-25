Кишинёв, 26 сентября, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подписал вместо президента Игоря Додона указы о назначении двух новых министров — сельского хозяйства и здравоохранения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в тот же день новые члены правительства Николай Чубук и Сильвия Раду принесли присягу.

Dodon.md Андриан Канду и Игорь Додон

Канду в своем выступлении задался вопросом: нужны ли Молдавии институт президентства и президент. «Стоит ли тратить на это деньги, если уже в четвертый раз мы исполняем его обязанности?» — с иронией добавил спикер.

Додон ответил спикеру в эфире телеканала Accent TV. «Я думаю, что господин Канду, который последние полтора года несколько раз был временно исполняющим обязанности президента на пять минут, понял, каково его политическое предназначение», — сказал Додон.

«Заявление о том, что, может быть, Молдове не нужен президент, является очень странным. Так говорили и унионисты, которые 7 апреля 2009 года поджигали в Кишиневе здания президентуры и парламента, заявляя, что всё это у них есть в Бухаресте. Но попытки замещать президента не продолжатся долго. Скоро пройдут парламентские выборы, и тогда эти люди будут заменены на гораздо более длительное время», — добавил президент.

Он также высказал версию о том, почему он не выводит людей на уличные протесты. «Если мы сейчас выведем народ на улицы и допустим ошибку, то наши оппоненты используют это против нас. Они могут найти повод, — а они это умеют, — и запретить Партии социалистов участвовать в выборах, и тогда мы останемся без единого шанса победить проевропейскую власть. Расчет был на то, что мы будем более эмоциональными. Но мы еще раз показали, что не идем на поводу у Демпартии и не намерены поддаваться прессингу и шантажу», — сказал Додон.

Ранее, напомним, Конституционный суд уже постановил, что в случае отказа президента выполнить свои обязанности (в том числе подписание кандидатур на должности министров при повторном их представлении) он временно отстраняется от власти, и вместо него указы подписывает спикер парламента Андриан Канду. По такой схеме главу государства уже «отключали» несколько раз для утверждения министров или подписания ряда законов.

Президент Додон, отметим, обладает в Молдавии декоративными полномочиями, а вся полнота власти находится в руках олигарха Владимира Плахотнюка — лидера правящей Демпартии, проводящей жесткую антироссийскую политику. Плахотнюк контролирует все ветви власти в Молдавии, в том числе президента Додона.

Социалисты Игоря Додона и демократы Владимира Плахотнюка совместно проголосовали за переход к смешанной системе выборов, которая поможет Плахотнюку и его партии остаться у власти после следующих парламентских выборов.

Ранее также Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Социалисты и Додон также отказались от идеи денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС. А Демпартия официально провозгласила себя «промолдавской» партией.