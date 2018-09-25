Москва, 25 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Новым генеральным директором ВДНХ назначен Сергей Шогуров, ранее возглавлявший. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба выставочного комплекса.

(сс) Benjamín Núñez González Сергей Орлов. «Тракторист и колхозница» — над главным входом на ВДНХ

Предыдущий директор ВДНХ Екатерина Проничева 21 сентября указом мэра Москвы Сергея Собянина была назначена руководителем созданного в городе комитета по туризму.

Как сообщили в пресс-службе, данный комитет будет курировать работу ВДНХ с целью «дальнейшего развития, повышения туристической привлекательности и закрепления за ВДНХ статуса международного культурно-выставочного центра».

Новый директор выставочного комплекса Сергей Шогуров в течение восьми лет проходил службу в Вооружённых силах, а затем — в органах внутренних дел. В 2002—2013 годах работал в Счётной палате, Пенсионном фонде, «Почте России», департаменте имущества Москвы. С апреля 2013 года занимал должность начальника Государственной инспекции по недвижимости Москвы.