Ташкент, 25 сентября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. В ходе оперативных мероприятий 22 сентября при получении взятки в особо крупном размере задержан директор Самаркандского филиала АО «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана») Шерали Умаров, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

Почта Узбекистана Почтовая марка 2012 года

В пресс-службе рассказали, что к Умарову обратился гражданин, проживающий в поселке городского типа Лоиш (Акдарьинский район области). Тот попросил Умарова выделить ему земельный участок на территории филиала размером 30×7 метров, на котором этот гражданин намеревался построить коммерческий объект. В свою очередь, Умаров потребовал от гражданина денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов, в итоге глава самаркандской областной почты согласился на сумму 40 тысяч долларов.

«Во время передачи 40 тысяч долларов Шерали Умаров был задержан оперативными сотрудниками в своем служебном кабинете», отметили в пресс-службе.

По данному факту Самаркандская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана, начато следствие.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, бывший глава департамента почтовой связи Министерства связи РФ и член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер возглавил «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»).

С приходом к руководству страной президента Шавката Мирзиёева стало не редкостью, что в государственные структуры республики приглашаются иностранные специалисты. Это связано с тем, что в прежние годы в стране существовала система, когда любая инициатива в структурах государственной власти строго наказывалась.

Именно из-за этого кадры в Узбекистане не развивались, вместе с этим существовала система коррупции, которая охватывала все ветви государства снизу доверху.

Произошло парадоксальное — кадры в системе государственной власти хорошо знали, как построить коррупционные схемы, однако стали бесполезны как генераторы идей, как новаторы, способные двигать страну вперед.

Как итог — государственное имущество разворовано и пришло в упадок, у нового руководства страны, чтобы восстановить порушенное, нет квалифицированных кадров, способных принять участие в развитии страны.

Арест сотрудника «Почты Узбекистана» в Самаркандской области является ярким примером того, как старые кадры не могут войти в русло реформ, инициированных новым президентом, и действуют по старинке.