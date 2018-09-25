Москва, 26 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы РФ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума России

Ко второму чтению текст документа существенно доработан — в основном в связи с президентскими поправками, о которых глава государства Владимир Путин заявил в ходе своего телеобращения к гражданам РФ 29 августа.

Справедливость для женщин

Первоначальная версия законопроекта предполагала, что пенсионный возраст для мужчин вырастет на пять лет с 60 до 65 лет, а для женщин — на восемь, с 55 до 63 лет. Однако президент счёл такое предложение несправедливым и предложил уравнять увеличение показателя. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов такое предложение поддержал. В итоге текущая версия законопроекта предполагает, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Кроме того, многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет, если четверо — то в 56 лет. Если же у женщины пять и более детей, то пенсионный возраст для неё сохранится на текущем уровне и составит 55 лет.

Послабления для стажа

Ко второму чтению в законопроекте также смягчены условия досрочного выхода на пенсию. Изначально предполагалось, что для того, чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо иметь стаж более 45 лет для мужчин и более 40 лет для женщин. По предложению президента цифры скорректированы — стаж должен составлять 42 и 37 лет соответственно. При этом также учитываются дни, в которые работник был на больничном. Однако законопроект уточняет, что для того, чтобы стаж засчитывался, необходимо, чтобы гражданин работал на территории РФ, а работодатель уплачивал за него страховые взносы.

Новые правила индексации

Законопроект также устанавливает новые правила индексакции пенсий. Причём речь идёт только о неработающих пенсионерах. Так, индексация будет проводиться два раза в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда. Однако в течение так называемого переходного периода (первые шесть лет действия закона, до 2024 года) страховые пенсии будут расти только раз в год с 1 января. При этом, по предложению президента, они будут «корректироваться» на фиксированную сумму — на одну тысячу рублей каждый год, вне зависимости от уровня инфляции. Ранее в правительстве отмечали, что темпы роста пенсий будут выше уровня инфляции и индексация составит порядка 6,5%, однако законопроект устанавливает конкретное увеличение в рублях. Таким образом, в случае если инфляция окажется выше, пенсии все равно будут увеличены на 1 тыс. рублей.

Льготы

Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 2019 года. Однако для тех граждан, пенсионный возраст которых наступает в 2019 и 2020 годах, вводится особый порядок: они смогут выходить на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Кроме того, отредактированная версия законопроекта также сохраняет действующие льготы для особых категорий граждан. В частности, пенсионный возраст для шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля, а также малочисленных народов Крайнего Севера повышается на те же пять лет, но при этом будет ниже общепринятого (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Помимо этого, жители села со стажем более 30 лет с 2019 года получат надбавку к пенсии в 20%.