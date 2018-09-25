Госдума во II чтении обсудит законопроект об изменении пенсионной системы
Москва, 26 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 26 сентября, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект, направленный на изменение параметров пенсионной системы РФ, сообщает ИА REGNUM.
Ко второму чтению текст документа существенно доработан — в основном в связи с президентскими поправками, о которых глава государства Владимир Путин заявил в ходе своего телеобращения к гражданам РФ 29 августа.
Справедливость для женщин
Первоначальная версия законопроекта предполагала, что пенсионный возраст для мужчин вырастет на пять лет с 60 до 65 лет, а для женщин — на восемь, с 55 до 63 лет. Однако президент счёл такое предложение несправедливым и предложил уравнять увеличение показателя. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов такое предложение поддержал. В итоге текущая версия законопроекта предполагает, что женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.
Кроме того, многодетные матери получат право выходить на пенсию раньше. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет, если четверо — то в 56 лет. Если же у женщины пять и более детей, то пенсионный возраст для неё сохранится на текущем уровне и составит 55 лет.
Послабления для стажа
Ко второму чтению в законопроекте также смягчены условия досрочного выхода на пенсию. Изначально предполагалось, что для того, чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо иметь стаж более 45 лет для мужчин и более 40 лет для женщин. По предложению президента цифры скорректированы — стаж должен составлять 42 и 37 лет соответственно. При этом также учитываются дни, в которые работник был на больничном. Однако законопроект уточняет, что для того, чтобы стаж засчитывался, необходимо, чтобы гражданин работал на территории РФ, а работодатель уплачивал за него страховые взносы.
Новые правила индексации
Законопроект также устанавливает новые правила индексакции пенсий. Причём речь идёт только о неработающих пенсионерах. Так, индексация будет проводиться два раза в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда. Однако в течение так называемого переходного периода (первые шесть лет действия закона, до 2024 года) страховые пенсии будут расти только раз в год с 1 января. При этом, по предложению президента, они будут «корректироваться» на фиксированную сумму — на одну тысячу рублей каждый год, вне зависимости от уровня инфляции. Ранее в правительстве отмечали, что темпы роста пенсий будут выше уровня инфляции и индексация составит порядка 6,5%, однако законопроект устанавливает конкретное увеличение в рублях. Таким образом, в случае если инфляция окажется выше, пенсии все равно будут увеличены на 1 тыс. рублей.
Льготы
Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 2019 года. Однако для тех граждан, пенсионный возраст которых наступает в 2019 и 2020 годах, вводится особый порядок: они смогут выходить на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Кроме того, отредактированная версия законопроекта также сохраняет действующие льготы для особых категорий граждан. В частности, пенсионный возраст для шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля, а также малочисленных народов Крайнего Севера повышается на те же пять лет, но при этом будет ниже общепринятого (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Помимо этого, жители села со стажем более 30 лет с 2019 года получат надбавку к пенсии в 20%.