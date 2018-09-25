Вашингтон, 25 сентября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Украина ждет американские авиакомпании, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 25 сентября «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Добрые иностранные инвесторы на Украине

Согласно сообщению, Омелян встретился в США с замминистра транспорта Соединенных Штатов Дереком Каном и другими лицами, отвечающими за авиационную отрасль. Во время разговора украинский чиновник заявил, что Украина «искренне будет приветствовать расширение присутствия американских авиакомпаний» в стране.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что авиакомпаниями на Украине пользуются от 5 до 7% жителей. Но чиновник призвал не унывать и заявил, что Украина может увеличить эту цифру до 50% по примеру Польши и Венгрии.