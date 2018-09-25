Москва, 25 сентября, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Впечатления от выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН — ожидаемо противоречивые, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

(сс) kalhh Дональд Трамп

«С одной стороны — много правильных слов про уважение суверенитета, про национальные интересы и про недопустимость навязывания политической воли извне. С другой — всё это только про себя, любимых, и про американских союзников. Остальным — понимать своё место и внимать командам», — написал Косачёв в соцсети.

Оценок роздано более чем достаточно, многие из них крайне нелицеприятны для адресатов (Иран, Венесуэла, Куба, Сирия), рассуждает сенатор. Зато и союзников похлопал по плечу (опять же, оказывается, четвёрка — Индия, Саудовская Аравия, Израиль и Польша). Отдельно — про КНДР как самый большой внешнеполитический успех США последнего времени (помнится, в прошлом году тот же Трамп с той же трибуны обещал стереть эту страну с лица земли), пишет парламентарий.

«Про Россию — лишь однажды, в контексте энергетической безопасности (Германии, дескать, следует опомниться…)», — указал он.

Косачёв также обратил внимание на реакцию зала во время выступления Трампа.

«Если Обаму в его выступлениях неизменно прерывали аплодисментами с десяток раз, самого Трампа в прошлом году — 4 раза, то в этом — ни одного, за исключением завершающих, из вежливости. Зато трижды смеялись над сказанным — когда Трамп хвалился «несравнимыми» результатами деятельности своей администрации, когда он ругал ОПЕК за «грабеж» и когда он вдруг пожелал всем без исключения странам «стать снова великими», отказавшись от коллективной миграционной политики», — подметил политик.

В общем, делает вывод сенатор, Трамп не был бы Трампом, если бы его речь не была соткана из противоречий, замешанных на американизме.

«Хорошо, хоть Россия наряду с эболой не оказалась вновь в ряду «осей зла», как это бывало в прошлые годы. Хотелось бы верить, что в этом — небольшое пространство здравого смысла в видении современного мира Трампом, где-то между нагромождениями противоречий и панамериканизмом», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган не стал слушать речь своего американского коллеги ДональдаТрампа и покинул зал заседаний Генассамблеи ООН.