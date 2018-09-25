Москва, 25 сентября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России 1 млн подписей жителей России против пенсионной реформы. Пользователи в соцсетях и на YouTube активно обсуждают это событие, большинство из них выражают поддержку людям, занимавшимся сбором подписей.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сбор подписей против пенсионной реформы. Нижний Тагил

Пользователи отмечают, что 1 млн подписей — это внушительная цифра, и задаются вопросом о том, способна ли власть услышать мнение рядовых граждан. Кроме того, многие благодарят движение «Суть времени» и его лидера за проделанный труд.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Сбор подписей против пенсионной реформы. Нижний Тагил

Ряд пользователей называет пенсионную реформу «похоронной» и обращает внимание на то, что собранное количество подписей говорит о том, что жители России разделяют эту позицию. Также некоторые юзеры размещают у себя в соцсетях данные о том, сколько подписей поставили жители того или иного города. Например, в Саратове против изменения пенсионного возраста выступило более 9,5 тысяч человек.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Нельзя отвернуться от народа

Пользователи «ВКонтакте» высказывают мнение о том, что проигнорировать мнение народа нельзя.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Передача подписей

Кроме того, комментаторы обращают внимание на то, что за каждой подписью стоит реальный человек, который не одобряет внедрение новой реформы.

«Подписи живые. За каждой стоит человек, который не сидит дома на диване, а ходит по улице, работает, думает, действует», — отмечает Ольга Г. на своей странице в Facebook.

На YouTube-канале «Сути времени» 24 сентября — на кануне передачи подписей в Администрацию президента России — было опубликовано видео, где Сергей Кургинян рассказывает о митингах против пенсионной реформы и сборе подписей. Менее чем за сутки ролик посмотрело почти 30 тысяч человек.

Зрители активно высказывают своё мнение по поводу событий вокруг реформы в целом и передачи подписей в частности. Большая часть выражает поддержку участникам движения «Суть времени».

«Миллион «живых» (собственноручных) подписей граждан — это очень много. Одно дело — разговоры на кухне. Другое — деятельный (!) протест миллиона граждан. Это первый масштабный шаг», — считает Андрей М.

«Если быть совсем точным, то собрано 1 070 356 подписей. Ребята постарались — молодцы!﻿» — обращает внимание Bjorngrim Okisson.

Ситуация с пенсионной реформой, по мнению юзеров, стала причиной, по которой в России просыпается гражданское общество.

«Миллион собственноручных подписей как низовой гражданский протест — такого ещё в современной России не было. Хотели гражданского общества — вот оно просыпается, учитесь теперь говорить с ним, господа власть предержащие. Иначе будет худо всем: и элите, и народу», — считает Михаил С.

Более миллиона собранных подписей нельзя проигнорировать, считают зрители. По их мнению, если это произойдёт, то тогда большинству будет совсем непонятно, что происходит с властью.

«Ну если миллион подписей не заметят, ну я тогда не знаю, что у них в голове», — пишет Amanecer-1.

Многие пользователи подчёркивают, что очень рассчитывают на то, что их услышит лично президент и отреагирует на призыв жителей России.

«Хотелось бы, чтоб Владимир Владимирович услышал нас, ибо он наш президент. Мы для этого использовали законный способ — подписали обращение к Президенту РФ. Ваш ход, гражданин-товарищ Президент!﻿» — пишет пользователь MsSmirga.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в Администрацию президента России 1 млн подписей жителей страны. По словам политолога, подсчёт подписей выступающих против пенсионной реформы граждан уже начался.