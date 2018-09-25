Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение о свободной торговле между государствами, сообщает CNBC.

President.go.kr Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

Согласно этому договору, Сеул готов увеличить вдвое количество американских автомобилей, которые не будут без пошлин допущены на южнокорейский рынок.

Также стороны договорились об общих стандартах в области безопасности окружающей среды. Кроме того, Южная Корея согласилась на более справедливое отношение к поставкам фармацевтической продукции из США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент США Дональд Трамп заявил о намерениях подписать новый договор о свободной торговле с Южной Кореей.

По его словам, предыдущий договор был «ужасным» для Соединенных Штатов, однако на этот раз его администрации удалось полностью пересмотреть договор и добиться его подписания на более выгодных условиях.